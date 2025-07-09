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Автомобильный рынок в России: цены падают впервые за десятилетие

Цены на новые автомобили в России начали снижаться, что связано с низким спросом и значительными складскими запасами, заставляющими продавцов идти на уступки покупателям, сообщает газета "Ведомости".

Средние рекомендованные розничные цены (РРЦ) на легковые, легкие коммерческие автомобили (LCV) и пикапы к концу первого полугодия 2025 года уменьшились на 7% в годовом выражении, составив 3,12 млн рублей. Это снижение, как отмечает президент ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД) Алексей Подщеколдин, наблюдается впервые за 10 лет. В конце 2024 года и первого полугодия прошлого года средняя стоимость новой машины была на уровне 3,35 млн рублей.

Емкость рынка новых автомобилей в денежном выражении в январе – июне этого года составила, по оценке РоАД, 1,8 трлн рублей, что на 31% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Продажи новых легковых автомобилей, LCV и пикапов снизились на 27%, достигнув 569 129 транспортных средств.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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