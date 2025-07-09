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Погрузка нефти в Иркутской области выросла на 2,7%

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В первой половине 2025 года в Иркутской области погрузка нефти и нефтепродуктов увеличилась на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 4,6 млн тонн. При этом общий объем грузоперевозок по региону сократился на 2,4%.

«Несмотря на общее снижение погрузки, ряд категорий грузов демонстрирует положительную динамику, включая железную руду, цветные металлы и цемент», – говорится в сообщении РЖД.

Наибольший спад зафиксирован в перевозках химикатов (–23,2%) и промышленного сырья (–12,8%). В то же время спрос на цемент и удобрения вырос более чем на 10%.

Ранее стало известно, что Иркутская область направила на экспорт 91% сельскохозяйственной продукции от годового плана 2025 года, практически выполнив его в середине года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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