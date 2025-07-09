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Российская промышленность растет благодаря государственной поддержке

В 2022–2024 годах объемы обрабатывающего производства увеличились на 18%, в том числе на 8,5% за прошлый год. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин. При этом, по его словам, на текущий год кабмин прогнозирует замедление роста в этом секторе до 3% на фоне мер по борьбе с инфляцией, то есть высокой ключевой ставки ЦБ РФ.

Так, по данным Росстата, рост обрабатывающей промышленности с января по май объемы обрабатывающей отрасли составил 4,2% г/г, что вдвое ниже прошлогодних темпов. Общий рост промпроизводства в стране за счет этого сектора в указанном периоде составил 1,3%.

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– Одной из главных причин замедления этого роста, безусловно, является труднодоступность финансирования для бизнеса. В то же время инвестиционная активность пока остается достаточно высокой, в основном благодаря тому, что в обрабатывающей промышленности, к которой относятся предприятия, производящие продукцию не только гражданского, но и двойного назначения, получают финансирование от государства, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Рост российской экономики обеспечивается в основном отраслями, имеющими отношение к оборонной промышленности, тогда как традиционный флагман отечественной экономики — нефтегазовый сектор — переживает непростой период.

– Активное смягчение монетарной политики Банка России могло бы способствовать экономическому росту. Ожидается, что на заседании 25 июля ключевая ставка будет снижена до уровня менее 18% годовых, – подчеркивает эксперт Freedom Finance.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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