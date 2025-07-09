Иркутск и китайский Нинбо стали городами-побратимами

В ходе визита в Китай мэры Иркутска и Нинбо подписали соглашение об установлении дружественных отношений между городами. Это событие стало логичным продолжением двухлетнего сотрудничества, включавшего экономические, культурные и образовательные обмены.

«Наши отношения строятся на доверии и взаимном уважении. Особое внимание мы уделяем сотрудничеству в сфере культуры, спорта и образования, что станет основой долгосрочной дружбы», – пишет в своем Telegram-канале мэр Иркутска Руслан Болотов.

В последние годы между городами активно развивались молодежные обмены: школьники и студенты участвовали в совместных конкурсах и образовательных программах. Подписанное соглашение даст новый импульс развитию экономического и туристического партнерства.