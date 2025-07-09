Возмещать убытки вкладчикам будут в цифровых рублях

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило, что планирует выплачивать страховые возмещения в цифровых рублях вкладчикам, которые на это будут согласны. Хотя массовое внедрение цифровой валюты Центробанка перенесено на сентябрь 2026 года, АСВ уже готовится к адаптации своих процессов под новую форму расчётов.

– Такой шаг мы считаем логичным продолжение цифровизации финансовой инфраструктуры страны, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Сегодня уже от 30% до 60% страховых выплат перечисляется в электронном виде, при этом основная их часть - на карты “Мир”. Использование цифрового рубля даст возможность повысить прозрачность операций, снизить издержки и ускорить процесс выплат. Кроме того, это будет способствовать популяризации цифровой валюты среди широких слоёв населения, особенно в условиях кризисов или банкротств, когда скорость получения средств особенно критична.

Тем не менее, полноценный запуск потребует решения целого ряда вопросов: от технической готовности банков до уровня доверия граждан к новой форме валюты. В краткосрочной перспективе цифровой рубль останется скорее дополнительным каналом, но в долгосрочной он может стать стандартом в госвыплатах и расчётах с населением. АСВ фактически выступает здесь одним из первопроходцев на пути интеграции цифровой валюты в практическую жизнь, но за ним последуют и другие госструктуры.