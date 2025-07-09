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«Ворота Байкала» стали самой эффективной ОЭЗ России в сфере туризма

Особая экономическая зона «Ворота Байкала» в Иркутской области заняла первое место среди российских туристическо-рекреационных ОЭЗ по итогам 2024 года. Высокий показатель эффективности достигнут благодаря активному притоку инвестиций и созданию новых рабочих мест.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

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– Для нас ОЭЗ в Байкальске стала частью важной работы по созданию на бывшей промплощадке нового экологичного формата бизнеса. Мы стараемся вести эту работу комплексно. Привлекать инвесторов помогают не только преференции ОЭЗ, но и другие меры, например, создание федеральной программы развития Байкальска до 2040, которая затрагивает все сферы развития города, в том числе обновления коммунальной инфраструктуры, создание соцобъектов. Кроме этого, при поддержке Президента на бывшей площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината создана инфраструктура экологического кампуса ЭКО.Цех, где уже проводятся мероприятия, – рассказал губернатор Иркутской обалсти Игорь Кобзев.

За последние три года число резидентов зоны увеличилось почти втрое, достигнув 28 компаний с общим объемом инвестиций 15,4 млрд рублей. Власти региона готовят документы для расширения зоны преференциального режима в связи с растущим интересом инвесторов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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