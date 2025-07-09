Новые пошлины Трампа способны уронить нефть до $60

Во вторник, 8 июля, мировые цены на нефть снижаются после заметного роста накануне. Стоимость Brent опускается на 0,46%, до $68,78, а цены на WTI - на 0,58%, до $67,12 за баррель. Одной из причин стала техническая коррекция, которая началась с отметки в $70 за баррель Brent, то есть уровня, психологически значимого для рынка, который сигнализировал о перегреве котировок.

– Однако на этом факторе причины не заканчивается, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.– Во-первых, возобновилось давление со стороны «торговых» новостей из США. Американский лидер Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины до 25-30% с августа на страны-импортеры, включая Японию, Южную Корею, Казахстан и ряд других. Высокая неопределённость на рынке вызывает опасения замедления глобального экономического роста и, как следствие, снижения спроса на нефть. Во-вторых, ОПЕК+ снова подняла квоты на добычу с августа почти на 550 тыс. б/с, что превысило ожидания рынка. Это означает, что продолжит увеличиваться предложение, и есть риск, что оно станет избыточным. В-третьих, падение нефтяных запасов в США замедлилось, а данные EIA за начало июля показали даже незначительный рост, что сигнализирует о смещении баланса спроса и предложения.

В ближайшие дни нефть может немного откатиться, до $67–68 за баррель Brent, особенно если неопределённость вокруг торговых отношений США с ключевыми партнёрами сохранится. Но фактор тарифов пока воспринимается рынком сдержанно, так как они начнут действовать с 1 августа, а значит, ещё остаётся шанс на компромиссы с Японией, Южной Кореей или ЕС. Если при этом продолжится рост потребления, например, в США или Индии, котировки могут удержаться у уровней $68–69, а к концу месяца даже снова подойти к $70.

– Основная «интрига» заключается в решениях Вашингтона: если пошлины отложат или пересмотрят, то рынок быстро отыграет назад. Но если они вступят в силу в следующем месяце в полном объеме, то Brent может временно просесть до $65–66, однако ниже $60, скорее всего, не уйдёт, так как текущая макроэкономическая ситуация пока не даёт оснований для глубокой и долгой просадки, – резюмирует эксперт.