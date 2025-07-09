В Усть-Куте более 50 школьников подали заявки в ИНК-Класс

Иркутская нефтяная компания (ИНК) завершила конкурсный отбор в профильный ИНК-Класс в Усть-Куте. Более 50 учащихся подали заявки на участие в программе, которая направлена на подготовку будущих специалистов для нефтегазовой отрасли.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

В этом году 26 выпускников 9-х классов успешно прошли отбор и будут зачислены в ИНК-Класс средней образовательной школы №9 г. Усть-Кута. Обучение начнется с 1 сентября 2025 года.

Программа предусматривает углубленное изучение физики, химии, математики и информатики, а также дополнительные курсы подготовки к ЕГЭ. Ученики спецкласса получат возможность посещать производственные объекты ИНК, экскурсии на Иркутский завод полимеров, участвовать в корпоративных мероприятиях: спартакиаде, конкурсе профмастерства, научно-технической конференции и других.

Проект также включает прохождение производственной практики в компании, обучение от ведущих специалистов ИНК в формате вебинаров и профориентационных мероприятий, выездные сессии в ИРНИТУ и дополнительные занятия в образовательном центре «Персей». Частью программы является участие школьников в социальных мероприятиях совместно с сотрудниками компании: городских субботниках, посадке деревьев, организации городских праздников.

ИНК поддерживает выпускников ИНК-Класса и после окончания школы. HR-специалисты консультируют по выбору учебных заведений и направлений подготовки, приглашают на практику, стажировку и предлагают возможности трудоустройства.

Проект ИНК-Класс реализуется в Усть-Куте с 2020 года. За 5 лет программу окончили 136 человек, в том числе 23 выпускника в этом году, среди которых трое медалистов. Выпускники первых лет уже успешно работают в компании.

ИНК-Класс – часть комплексной профориентационной системы ИНК, которая включает ряд проектов: «Академия ИНК», «Амбассадоры ИНК», «Вуз-ИНК», «Молодежный отряд ИНК» и «Летняя площадка ИНК». Компания активно инвестирует в подготовку кадров для нефтегазовой отрасли, начиная со школьной скамьи.

Поддержка трудоустройства местных жителей остается в приоритете кадровой политики ИНК. Благодаря постоянно действующим программам школьники и студенты получают возможность познакомиться с нефтегазовой отраслью, определиться с будущей профессией и начать свой карьерный путь в родном регионе.