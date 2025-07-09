В тренде — экология. Энергетики вручили надёжным партнёрам «зелёные сертификаты»

«Иркутскэнергосбыт» (входит в Эн+) подвёл итоги третьего конкурса «Надёжный партнёр». По результатам 2024 года звания удостоились 78 организаций — от промышленных предприятий до садоводческих товариществ. Их выбрали из почти 49 тысяч клиентов — юридических лиц. Газета «Дело» побывала на церемонии награждения и выяснила, как выбирали победителей, почему для многих это стало неожиданностью и что значит «зелёный сертификат», которым энергетики отметили самых ответственных и экологичных партнёров.

Фото: Андрей Фёдоров

«Награждение — сюрприз»

По словам директора «Иркутскэнергосбыта» Андрея Харитонова, конкурс «Надёжный партнёр» проходит уже в третий раз. В отличие от многих других конкурсов, на него не нужно подавать заявку. Компании даже не знают, что участвуют, — всех номинантов определяет сам энергосбыт на основе объективных показателей.

— На конкурс мы сами номинируем предприятия, которые по итогам года не нарушают договорных обязательств, своевременно и в полном объёме оплачивают энергоресурсы, не имеют судебных претензий и разбирательств, не допускают нарушений в системах учёта. Ещё один показатель — регулярное использование дистанционных сервисов компании, — пояснил Харитонов.

Директор «Иркутскэнергосбыта» отметил, что ежегодно организаторы стремятся обозначить определённую тему, которая объединит интересы энергетиков и клиентов. В предыдущих конкурсах особое внимание уделялось электронному документообороту, цифровым сервисам и другим современным услугам «Иркутскэнергосбыта».

— В этот раз мы выбрали тему «Зелёная энергетика». Это новый тренд в экономике, за которым — будущее, что особенно важно в Иркутской области с её прекрасной природой и Байкалом. Поэтому при определении победителей конкурса мы учитывали то, какие усилия предпринимают наши потребители для сокращения своего воздействия на окружающую среду, — рассказал Андрей Харитонов.

Кстати, церемония проходила в художественной галерее «Диас», где были представлены рисунки детей сотрудников «Иркутскэнергосбыта» на тему зелёной энергетики.

Фото: Андрей Фёдоров

«Спрос на зелёную энергетику растёт»

Победители определялись в семи номинациях: «Промышленные предприятия», «Малый и средний бизнес», «Сельское хозяйство», «Садоводческие товарищества», «Предприятия ЖКХ», «Новый клиент - 2024» и «Надёжный партнёр в сфере образования». Больше всего наград — в категории «Малый и средний бизнес».

В подарок самым активным бизнес-партнёрам организаторы вручили не только дипломы победителей, но и «зелёные сертификаты» на 100 000 кВт*ч, произведённые на Иркутской ГЭС.

— «Зелёный сертификат» — это документ, подтверждающий, что его владелец инвестирует в производство зелёной энергетики и приобрёл определённое количество электроэнергии, произведённой на основе возобновляемых источников. К ним относятся энергия солнца, ветра, воды и другие. В сертификате указаны объём выработанной электроэнергии, расчётный период, наименование и местонахождение генерирующего объекта, вид источника энергии и технология генерации, — пояснил Андрей Харитонов.

Фото: Андрей Фёдоров

Он добавил, что «Иркутскэнергосбыт» стал первой компанией в регионе, кто проинформировал своих клиентов о возможности приобрести «зелёные сертификаты». По словам Андрея Харитонова, многие компании уже сейчас в своей деятельности придерживаются экологического вектора — спрос на покупку электроэнергии, выработанной на основе возобновляемых источников, со стороны бизнеса есть, и он будет расти.

— Мы поддерживаем и развиваем зелёный тренд, в том числе за счёт того, что сокращаем потребление бумаги, сдаём отходы в переработку. Наши сотрудники вместе с членами семей вовлечены в экологические проекты: озеленение территорий и уборку от мусора берегов Байкала и городских водоёмов. В работе мы делаем выбор в пользу цифровых сервисов, чтобы тем самым сокращать потребление различных ресурсов, — развиваем интеллектуальный учёт электро- и теплоэнергии, участвуем в социальных проектах по обучению сервисам заочного обслуживания компании, — рассказал Андрей Харитонов.

Фото: Андрей Фёдоров

Что даёт «зелёный сертификат»

Инженер отдела по закупкам электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии «Иркутскэнергосбыта» Валерия Шипицина пояснила: «Зелёный сертификат» — это вклад в развитие экологически чистой энергетики.

— Основная цель сертификата — поддержка экологически чистых технологий выработки электроэнергии. Приобретая сертификат, компания вносит свой вклад в сохранение атмосферы, снижение вредных выбросов, а также формирует свой экологичный имидж.

Фото: Андрей Фёдоров

В сертификате указывается название компании-владельца документа, объекта, на котором выработана энергия, и объём зелёной электроэнергии, приобретённой организацией. Также есть уникальный код, с помощью которого можно проверить подлинность сертификата.

— Купив «зелёный сертификат», компания получает определённые преимущества на рынке. В первую очередь, это повышает лояльность клиентов к бизнесу предприятия. Во-вторых, это возможность получения на более выгодных условиях инвестиций, в том числе льготного кредитования. В-третьих, конкурентное преимущество на рынке товаров и услуг, так как компания может использовать информацию о зелёном потреблении в виде маркировки на своих товарах либо в маркетинговых акциях и проектах.

Что говорят представители бизнеса

Фото: Андрей Фёдоров

Дмитрий Гоголев, заместитель директора ООО «Капиталстрой»:

– Наша компания занимается эксплуатацией коммерческой недвижимости и бизнес-центров, и мы впервые попали в победители конкурса «Надёжный партнёр». Для нас очень значимо, что ресурсоснабжающая организации выделила компанию среди других своих партнёров: мы, действительно, очень внимательно относимся к экологии, экономии ресурсов, используем автоматизированные системы контроля потребления тепловой энергии, расходования электроэнергии.

Коллектив у нас молодёжный, а у молодёжи сейчас очень развито экологическое отношение к окружающей среде, и они могут гордиться, что работают в организации, которая имеет «Зелёный сертификат». Нас также любят арендаторы, наши помещения заполнены практически на 100 процентов, а с «Зелёным сертификатом» к нам будет ещё больше позитивного внимания со стороны наших потенциальных клиентов.

Фото: Андрей Фёдоров

Анатолий Обедин, начальник теплотехнического отдела Ангарской нефтехимической компании:

— Ангарская нефтехимическая компания много лет плодотворно сотрудничает с «Иркутскэнергосбытом», и наши отношения год от года улучшаются. Наше предприятие использует все цифровые дистанционные сервисы, которые развивают энергетики.

Зелёная повестка пока новый тренд, но это важное направление устойчивого развития, которого придерживается и АНХК. Мы тоже уделяем большое внимание экологии, прикладываем много усилий для сокращения выбросов в атмосферу, экономим тепловую и электрическую энергию, внедряем различные технологии, проводим мероприятия технического и организационного характера — шагаем в ногу со временем.

Денис Заяц, заместитель руководителя ООО «Сибтерема Байкал»:

— За 22 года работы на рынке первый раз попали в число победителей конкурса «Надёжный партнёр». Было неожиданно и приятно. Мы исправно потребляем и оплачиваем электроэнергию, стараемся использовать по максимуму все онлайн-сервисы «Иркутскэнергосбыта», потому что мир меняется, и мы все очень активно перестраиваемся.

«Зелёный сертификат», конечно, необычный подарок, и мы будем активно изучать эту тему. Тем более что для нас — как производителей клеёного профилированного бруса — она очень важна, потому что мы позиционируем свою продукцию как экологически чистую. Для каждого нашего клиента вопрос экологичности — один из основных, поэтому я уверен, что «зелёный сертификат» усилит наши позиции на рынке.

— Более 20 тысяч бизнес-клиентов «Иркутскэнергосбыта» пользуются личным кабинетом на сайте компании,

— наибольшая активность — в Иркутске, Ангарске, Братске, Шелехове и Тулуне,

— 55% используют веб-версию личного кабинета, 28% предпочитают мобильное приложение «Иркутскэнергосбыт», 17% — пользователи чат-бота в телеграм.