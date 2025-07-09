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Семейную ипотеку могут ограничить регионом прописки

Госдума в ближайший месяц рассмотрит законопроект, запрещающий оформлять семейную ипотеку на жилье вне региона регистрации заемщика. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Инициатива направлена на предотвращение использования льготной программы в инвестиционных целях и более равномерное распределение средств между регионами.

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«Более 40% получателей семейной ипотеки покупают жилье не в своем регионе, при этом половина всех кредитов приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург», – пояснил экономист Андрей Бархота.

Эксперты прогнозируют, что новые ограничения могут сократить выдачу льготных кредитов на 15-30%, особенно в крупных городах. При этом возможное снижение спроса может привести к падению цен на новостройки комфорт-класса на 5-10%.

Ранее стало известно, что в Казани, Омске и Челябинске отмена льготной ипотеки не остановила рост цен на новостройки – они выросли за год на 19–20%. В среднем по городам-миллионникам рост цен на новостройки за год составил 9,4%, что вдвое меньше, чем при действии льготной ипотеки (21,5%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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