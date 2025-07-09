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Благоустройство у танка «Иркутский комсомолец» отстает от графика

Работы по благоустройству территории возле памятника танку «Иркутский комсомолец» значительно отстают от запланированных сроков. Власти города потребовали от подрядчика ускорить темпы работ, угрожая расторжением контракта.

«Мы видим крайне медленное выполнение работ при перекрытых тротуарах, что создает неудобства для жителей. Если за неделю ситуация не изменится, будем вынуждены расторгнуть контракт», – заявил и.о. заместителя мэра Сергей Гаврин.

На данный момент выполнены демонтажные работы, бетонирование лестниц и прокладка коммуникаций. Проект благоустройства, поддержанный более 15 тысячами горожан, включает создание пешеходных зон, мест отдыха и озеленение территории.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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