На острове Ольхон асфальтируют дороги

На острове Ольхон активно ведется асфальтирование трех участков дорог общей протяженностью 12,3 км, которые ранее были гравийными. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по поручению президента России.

«Ремонт дорог на Ольхоне – это вопрос безопасности, экологии и устойчивого развития острова. Сейчас идет постепенное обустройство ключевых маршрутов с соблюдением природоохранных норм», – отметил первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Особое внимание уделяется главной улице Хужира, где асфальт уже уложен почти на всем протяжении. Параллельно ведется подготовка к реконструкции 29-километрового участка от паромной переправы до Хужира, проект которой уже прошел экспертизу.