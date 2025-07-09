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На острове Ольхон асфальтируют дороги

На острове Ольхон активно ведется асфальтирование трех участков дорог общей протяженностью 12,3 км, которые ранее были гравийными. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по поручению президента России.

«Ремонт дорог на Ольхоне – это вопрос безопасности, экологии и устойчивого развития острова. Сейчас идет постепенное обустройство ключевых маршрутов с соблюдением природоохранных норм», – отметил первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Особое внимание уделяется главной улице Хужира, где асфальт уже уложен почти на всем протяжении. Параллельно ведется подготовка к реконструкции 29-километрового участка от паромной переправы до Хужира, проект которой уже прошел экспертизу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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