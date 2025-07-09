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Мужчина сорвался со скалы на Большой Байкальской тропе

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В районе пади Сенной, недалеко от поселка Большие Коты Иркутской области, произошла трагедия – 50-летний мужчина сорвался с мыса Скрипер. Инцидент случился на популярном туристическом маршруте Большой Байкальской тропы.

«Спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение, чтобы спуститься к погибшему в труднодоступной местности», – сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.

Тело туриста было доставлено на катере в Большие Коты и передано правоохранительным органам для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что в 2021 году на мысе Шаманский недалеко от автомобильной трассы со скалистого обрыва в воду упал мужчина во время фотографирования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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