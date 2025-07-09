Экс-бухгалтера из Слюдянки обвиняют в хищении миллиона рублей

В Слюдянском районе Иркутской области бывший главный бухгалтер муниципального учреждения предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что она в течение двух лет незаконно получала зарплату на имя своего сына.

«Обвиняемая организовала фиктивное трудоустройство сына, который фактически не работал, а его обязанности выполняли другие сотрудники без дополнительной оплаты», – сообщили в Шелеховском межрайонном следственном отделе.

Ущерб бюджету учреждения составил более 1 млн рублей. Собранные доказательства позволили направить уголовное дело в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Ранее Боханский районный суд приговорил 25-летнюю бывшую сотрудницу микрокредитной организации к 4 годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Она оформляла займы на клиентов без их ведома.