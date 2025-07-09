Сбер сделал ипотечное страхование жизни по-настоящему работающим в интересах человека

Сбер пересматривает подход к страхованию жизни для ипотечных заемщиков. Банк вводит новые, более справедливые и прозрачные требования к страховой услуге, чтобы страховая защита стала не формальностью, а реальной опорой для человека в сложный момент.

Суть изменений — в уважении к клиенту и его жизненным обстоятельствам. Страхование должно срабатывать тогда, когда человеку действительно нужна поддержка. Компании, которые будут страховать ипотечных заемщиков Сбера, должны производить выплату по риску ухода из жизни в течение пяти рабочих дней после получения документов. А если сумма выплаты не превышает 5 миллионов рублей — по сокращенному пакету документов.

Защита теперь распространяется не только на те риски, которые могут возникнуть после оформления полиса, но и являющиеся следствием уже существующих заболеваний и произошедших несчастных случаев. Это означает, что страховая компания не может отказать клиенту, ссылаясь на прошлый диагноз.

Новые требования учитывают и особенности разных категорий заемщиков. Полис страхования теперь доступен клиентам до 75 лет, а также людям с инвалидностью — по рискам ухудшения состояния или ухода из жизни. Исключения из страхового покрытия минимальны и касаются только случаев, находящихся в прямой причинно-следственной связи с алкогольным, наркотическим или токсическим отравлением.

Кроме того, территория страхового покрытия должна охватывать Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области. Это важное решение, которое обеспечивает равные условия защиты для всех клиентов Сбера — независимо от региона проживания.

До 31 августа 2025 года действующие полисы можно продлить на прежних условиях. А начиная с 1 сентября, все страховые договоры должны соответствовать обновлённым требованиям банка.

«Мы вводим новый человекоцентричный стандарт ипотечного страхования: теперь оно должно реально защищать человека — быстро, честно и по существу. Выплаты в течение пяти дней, покрытие уже существующих заболеваний, страхование пожилых и людей с инвалидностью, минимум исключений — всё это направлено на одно: чтобы в трудной ситуации клиент получал помощь, а не отказ по формальной причине. Мы уверены, что страховой рынок поддержит эти принципы, и клиенты Сбера смогут выбирать продукты, которые действительно работают в их интересах. Банк уже начал процедуру проверки заявок от страховых компаний. Мы уверены, все компании, которые захотят работать с ипотечными заемщиками Сбера, смогут предложить нашим клиентам уровень максимальной защиты и прозрачные условия», — Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.