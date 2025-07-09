Газпром поменял приоритеты

Газпром актуализировал стратегию развития до 2035 года, включив в нее планы оптимизации инвестиционных расходов, диверсификации экспорта, а также увеличение поставок на внутренний рынок и повышение производства СПГ. Об этом рассказал ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В последние несколько лет Газпром не указывает в качестве долгосрочных целей ориентир по доле на европейском рынке. Это закономерное следствие намерений ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, а также проблем с инфраструктурой в регионе после повреждения двух ниток «Северных потоков».

Газопровод «Сила Сибири» из России в Китай в конце 2024 года вышел на проектную мощность 38 млрд куб. м в год. Предполагаем, что высокий спрос в КНР будет сохраняться в долгосрочной перспективе с учетом экономического роста в стране и тенденций к переходу на более экологичные виды топлива. Среди инвестиционных приоритетов Газпрома до 2030 года наверняка окажутся инвестиции в газопровод «Сила Сибири-2» и в строительство ответвления от магистрали «Сахалин—Хабаровск—Владивосток» в китайском направлении.

В то же время любые проекты, которые ранее предполагали увеличение поставок российского трубопроводного газа на Запад, например строительство хаба в Турции, скорее всего, будут отложены на неопределенный срок. Восстановление газопровода «Северный поток-2» и возобновление поставок в Европу по уцелевшей нитке в планы российской госкорпорации не входят. В то же время строительство предприятий по производству сжиженного природного газа на Дальнем Востоке и в ЮФО Газпром реализовать сможет, так как у этой продукции найдутся потребители в Азии.

Целевая цена Freedom Finance Global по акции Газпрома на горизонте года — 180 руб.