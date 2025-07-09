Подать документы в вузы и ссузы Иркутской области можно онлайн

В Иркутской области стартовала приемная кампания в вузы и колледжи с возможностью подачи документов через цифровые сервисы. Абитуриенты могут воспользоваться порталами Госуслуги и «Работа России» для поступления на 13,1 тыс. бюджетных мест в системе СПО и более 600 программ высшего образования.

«Для ребят из отдаленных территорий онлайн-подача документов становится реальной возможностью получить образование без личного визита в приемную комиссию», – подчеркнул министр образования региона Максим Парфенов.

Сервис «Поступление в вуз онлайн» позволяет выбрать специальность с учетом результатов ЕГЭ и предпочтений абитуриента. На портале «Работа России» доступно более 11 тыс. программ целевого обучения от предприятий области с гарантией последующего трудоустройства.

Прием документов на бюджетные места бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля, в колледжи – до 15 августа.

Напомним, что Александр Сазонов – одиннадцатиклассник иркутской школы №15 набрал максимальные баллы сразу по трем предметам при сдаче Единого государственного экзамена. Русский язык, химию и биологию он написал на 100 баллов, а также получил отличную оценку по математике базового уровня.