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Экс-министру здравоохранения Приангарья Наталье Ледяевой отказали в смягчении приговора

Куйбышевский районный суд Иркутска отказал бывшему и.о. министра здравоохранения области Наталье Ледяевой в замене неотбытой части срока на более мягкое наказание. Это уже вторая попытка подсудимой смягчить приговор за последние полгода.

«Суд тщательно изучил материалы дела и не нашел оснований для применения статьи 80 УК РФ», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Иркутской области.

Напомним, что Ледяева осуждена в декабре 2022 года за мошенничество в особо крупном размере и другие преступления, совершенные в должностной период. В апреле 2025 года апелляция также подтвердила законность первоначального приговора. Ранее подсудимая пыталась добиться условно-досрочного освобождения, но суд отказал и в этой просьбе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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