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Иркутская таможня с начала года изъяла 2,8 тыс. поддельных товаров

С начала 2025 года сотрудники Иркутской таможни пресекли ввоз 2,8 тыс. единиц контрафактной продукции. Основная часть подделок приходится на детские товары, одежду и обувь известных брендов.

72% всех поддельных товаров Сибири выявили сотрудники Алтайской таможни – 25,7 тыс. единиц.

«Защита потребителей от небезопасных и нелегально ввезенных товаров остается нашим приоритетом», – подчеркнул начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов.

Большая часть контрафакта выявлена мобильными группами таможенников при проверках товаров, поступающих через границу. Также изъятия проводились совместно с другими контролирующими органами в рамках мониторинга внутреннего рынка.

Ранее в аэропорту Иркутска задержали коммерческую партию популярных у детей и молодежи игрушек Лабубу. Их нелегально пытался ввезти в Россию житель Пекина.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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