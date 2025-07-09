Иркутяне всех возрастов отказываются от телефонных звонков

Россияне все реже совершают телефонные звонки, предпочитая общение в мессенджерах. За год средний голосовой трафик на абонента снизился на 12%, а мобильная передача данных выросла на 15%. Интерес к классическим звонкам в основном падает у молодежи, при этом наиболее активно осваивать альтернативные способы связи начали пользователи старше 56 лет. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов.

Жители Иркутской области в январе-мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% меньше звонили по телефону, но на 14% активнее общались в мессенджерах.

Снижение интереса к классическим звонкам особенно заметно среди зумеров. У пользователей 14-24 лет средний объем голосового трафика упал на 22%, тогда как мобильный интернет-трафик вырос лишь на 6%. При этом активнее остальных общение в онлайн переносят абоненты 56+. Показатель интернет-трафика у них увеличился на 20%, а объём «голоса» уменьшился на 8%.

Похожая динамика наблюдается и людей в возрасте 46-55 лет: традиционные звонки у них сократились на 7%, а мобильная передача данных выросла на 17%. У жителей Приангарья 25-45 лет: голосовой трафик снизился на 13%, сетевой трафик увеличился на 14%.

Между тем к традиционным звонкам мужчины и женщины прибегают в равной доле: 49% и 51% соответственно.