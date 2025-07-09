Губернатор Иркутской области встретился со строителями Байкало-Амурской магистрали

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с ветеранами – строителями Байкало-Амурской магистрали, членами Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Бамовское содружество». Мероприятие приурочили ко Дню строителя БАМ в Иркутской области, который был утвержден указом губернатора региона в 2021 году и отмечается 8 июля.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Это очень важный для всех нас праздник. Магистраль входит в число крупнейших железных дорог мира, она способствовала освоению несметных природных богатств, заселению малообжитых регионов Сибири и Дальнего Востока, формированию новых точек экономического роста, укреплению обороноспособности государства. Сегодня вы продолжаете общественную деятельность и вносите свой вклад в развитие России. Мы с вами вместе проделали огромную работу по подготовке к встрече замечательного юбилея – 50-летия БАМа. Наши ветераны одними из первых в стране объединились в общественную организацию – «Бамовское содружество». Вы всегда на передовой и молодое поколение гордится трудовыми подвигами отцов и дедов, – обратился к участникам встречи Игорь Кобзев.

Председатель Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Бамовское содружество» Сергей Безик рассказал о деятельности объединения, в которое входят те, кто проектировал и строил БАМ, а также железнодорожники, учителя, врачи, представители многих других профессий. Кроме того, в организацию вступает и молодежь, которая родилась и выросла в городах и посёлках БАМа.

Он также сообщил, что организация проводит работу по созданию электронной базы бамовцев. По предварительным подсчетам в нее войдут порядка 4 тыс. человек.

– Сегодня наша организация представлена на 21 территории региона. Самое большое отделение в Усть-Куте – свыше тысячи человек. Одной из основных задач считаем передачу опыта и знаний молодежи. Активно работаем в этом направлении, – отметил Сергей Безик.

На встрече губернатор обсудил с ветеранами вопросы здравоохранения, работы медицинского поезда «Святой Пантелеймон», темы газификации, социального обслуживания.

– В прошлом году мы отметили 50-летний юбилей БАМа. Провели много различных мероприятий. Но на этом внимание к людям, которые строили магистраль, создавали поселки и города, заканчиваться не должно. На нашем заседании присутствовали представители министерств. Они записали все вопросы, которые поднимали ветераны, и во взаимодействии с представителями «Бамовского содружества» будут заниматься их решением, – подчеркнул Игорь Кобзев.