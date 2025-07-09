Инженеры ИРНИТУ выполнили 50 заказов на импортозамещение

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил ИРНИТУ, где ознакомился с достижениями вуза в сфере импортозамещения. За последние два года университет выполнил более 50 заказов на разработку оборудования для региональной промышленности.

Фото с сайта правительства Иркутской области

«По итогам 2024 года вуз выполнил научно-технических работ и услуг в интересах индустрии на общую сумму 500 млн рублей. Проекты были реализованы для крупнейших нефтяных и горнодобывающих компаний. Мы создаем различные концентраторы, сгустители, флотомашины. Спрос на такие разработки от партнеров растет», – отметил ректор Михаил Корняков.

Среди представленных разработок – 3D-модель маслоагрегата для нефтегазовой отрасли и уникальная сверлильная машина для авиастроения. Вуз получил 100 млн рублей по программе «Приоритет 2030» и планирует участвовать в новых грантовых конкурсах.

«Сегодня осмотрел лаборатории в политехе, которые предлагают много технологических решений под запросы региональных предприятий. Для достижения научно-технологического развития необходимо выстраивать эффективное взаимодействие между представителями власти, бизнесом и наукой. Мы поддерживаем эту работу», – говорит Игорь Кобзев.