«Почему никто до сих пор не проверяет китайские туристические группы?»

Проблема нелегальных гидов достаточно серьёзна, считает Анастасия Хон — аттестованный гид-экскурсовод по Иркутской области и Республике Бурятия, руководитель образовательного проекта «Путеводная звезда». По её словам, долгое время эта сфера туризма не контролировалась, и свои услуги на туристическом рынке оказывали многие неквалифицированные специалисты. Поэтому меры федеральных властей по введению штрафов в размере от 20 до 200 тыс. рублей, которые будут наложены на экскурсоводов без аттестации и организаторов опасных маршрутов без профессиональных инструкторов, она поддерживает.

«Через гида регион презентует себя»

Эксперт поясняет, что аттестация гидов важна, поскольку гид несет ответственность за отдых туристов, их безопасность, причем речь идет о довольно дорогом отдыхе, если речь идёт о посещении Байкала.

«Но дело не только в безопасности или высокой цене тура, важен еще и имидж региона. Именно через гидов туристы воспринимают территорию. Важно, чтобы информация была достоверной и актуальной. Гиды должны передавать реальные факты, а не ограничиваться историями, легендами и байками. Нам важно правильно презентовать регион и показывать гостям подлинную картину».

«Запись на аттестацию ведется на ноябрь»

Штрафы, утверждает Анастасия Хон, являются эффективной мерой воздействия. Она подчёркивает, что наказаны будут не только сами гиды, работающие без аттестата, но и организации, использующие их услуги. Например, туроператоры, взявшие на работу гида без соответствующих документов.

«Логичным выглядит и повышение штрафа при повторном нарушении закона. Все это делается ради ускорения процесса аттестации гидов в различных регионах».

Главный недостаток сложившейся ситуации, замечает эксперт, заключается в резком наплыве желающих пройти аттестацию.

«Хотя в нашей области аттестация проводится ежемесячно, существующая аттестационная комиссия уже не справляется с потоком заявок. Очередь растянулась вплоть до ноября».

«Необходим жесткий контроль»

Особое беспокойство у Анастасии Хон вызывают иностранные сопровождающие групп, которые зачастую работают незаконно.

«Особенно это касается групп из Юго-Восточной Азии, преимущественно из Китая. Их почему-то никто не контролирует! — возмущается Анастасия. — Русскоязычные гиды контролируются гораздо строже. Мне кажется, необходимо обратить внимание на китайских гидов, работающих без аттестации, распространяющих недостоверную информацию и осознанно действующих вне правового поля. Это серьезная угроза всему рынку услуг».

Трудности внедрения законопроекта, по мнению Анастасии Хон, связаны с недостатком механизмов контроля.

Сегодня, согласно законопроекту, нормативно-правовым актам, контроль за аттестованными гидами осуществляется сотрудниками Агентства по туризму в Иркутской области, а также сотрудниками особо охраняемых природных территорий (ООПТ). На практике, только сотрудники ООПТ находятся на местах и маршрутах. Но для того, чтобы штрафовать, надо выявить, кто виновен.

«Поскольку пока отсутствует эффективный контроль, а проверка наличия аттестатов практически не проводится, иностранные сопровождающие остаются бесконтрольными, мое мнение о законопроекте двойственное. У профессионалов возникают сомнения относительно эффективности документа. Однако любые законы требуют периода адаптации. Надеюсь, со временем недостатки будут устранены, и система станет более совершенной», — заключает Анастасия Хон.