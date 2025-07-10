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Аттестация гидов: Семён Майор о пути к качественному туристическому сервису

Аттестация гидов-экскурсоводов — важный шаг на пути к качественному сервису, считает Семён Майор, руководитель туристической компании ООО «Ольхон Скай», туроператора «Большой Байкал», и основатель фестиваля «Olkhon Ice Fest». Комментируя предложение федеральных властей по ужесточению штрафов для гидов без аттестации и организаторов опасных маршрутов без профессиональных инструкторов, он подчеркивает важные нюансы.

«В летний сезон у меня в компании работают более десяти гидов. Все они оформлены как самозанятые и прошли необходимую аттестацию. Важно, чтобы в переходный период гиды, работающие с компаниями из федерального реестра туроператоров, могли проходить аттестацию по упрощенной системе», — отмечает Семён Майор.

По его мнению, вопрос аттестации можно разделить на две части. Первая — это категорийные маршруты, где от опыта и профессионализма инструктора-проводника зависит жизнь и здоровье людей. Штрафы здесь оправданы, так как водить людей в горы, на сплавы и многодневные походы должны специалисты с глубокими знаниями в топографии, метеорологии, психологии, оказания первой медицинской помощи, алгоритмов спасательных работ и прочего.

Вторая часть касается экскурсионных маршрутов. Здесь важно, чтобы гид-экскурсовод знал программу тура, предоставлял объективную информацию о географии, истории и культуре, и умел реагировать на внештатные ситуации.

Семён Майор отмечает, что необходимость аттестации стимулировала появление качественных образовательных программ, что является отличной возможностью для молодежи начать карьеру в туризме.

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«Ещё один аспект — это качественная организация въездного потока. До пандемии, во времена большого наплыва туристов из Китая, это был серьёзный вопрос, когда гидами, сопровождающими лицами и даже организаторами выступали люди, не имеющие специальных знаний. Аттестация гидов-экскурсоводов в данном случае является важным шагом на пути к качественному обслуживанию иностранных гостей», — резюмирует Семён Майор.

Напомним, Совет Федерации одобрил законопроект, ужесточающий ответственность за нарушения в сфере туризма. Новые штрафы коснутся экскурсоводов, работающих без аттестации, а также организаторов опасных маршрутов без сопровождения профессиональных инструкторов. Размеры штрафов варьируются от 7 до 200 тыс. рублей в зависимости от типа нарушения. Наибольшие санкции предусмотрены за повторные нарушения и организацию маршрутов без уведомления контролирующих органов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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