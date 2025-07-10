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Миллион мигрантов из Индии: как Россия решает кадровый дефицит

В Россию прибудет 1 миллион мигрантов из Индии для восполнения нехватки высококвалифицированных кадров, заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин агентству ЕАН, передаёт РБК.

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«По информации от индийских коллег, до конца года в Россию, включая Свердловскую область, прибудет 1 миллион специалистов из Индии. В Екатеринбурге открывается новое Генконсульство, которое будет заниматься этими вопросами», — отметил он.

Беседин подчеркнул, что промышленным предприятиям необходимо увеличивать объемы производства, но в регионе не хватает сотрудников. Часть рабочих участвует в военной операции на Украине, а молодежь не стремится работать на заводах из-за идеологической ошибки, допущенной ранее в стране.

Кроме того, Беседин сообщил, что ведется работа с трудовыми мигрантами из Шри-Ланки и Северной Кореи, но отметил, что она будет непростой.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предупредил о замедлении темпов роста промышленности в России, подчеркнув, что одной из основных проблем остается нехватка рабочей силы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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