Транспортный кризис: трехкратное увеличение сроков оплаты угрожает банкротствами

Транспортные компании сталкиваются с трехкратным увеличением сроков оплаты услуг по сравнению с прошлым годом. Чтобы избежать кассовых разрывов, перевозчики прибегают к займам, однако повышение ключевой ставки и ужесточение факторинга усложнили этот процесс. В результате оборачиваемость денежных средств у многих участников рынка выросла вдвое. На фоне снижения объемов перевозок и тарифов это может привести к задержкам зарплат, проблемам с лизинговыми и кредитными платежами, а также к новой волне банкротств уже в третьем квартале 2025 года. Об этом говорится в обзоре ассоциации «АвтоГрузЭкс» и ПЭК, подготовленном совместно с ГЛТ, «Байкал-Сервис», «Никотранс» и «ГПР-Логистика».

Средний период отсрочки платежей, запрашиваемый клиентами у перевозчиков по договорам транспортных услуг, за январь-май увеличился в три раза год к году — до 30 банковских дней, сообщил Вадим Филатов, президент ассоциации «Автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов» («АвтоГрузЭкс»). Более 98% договоров грузоперевозок в России оформляется по предоплате, сообщил Дмитрий Иевлев, генеральный директор «Авто-ПЭК». Максимальную отсрочку, как правило, запрашивают крупные производители и ритейлеры.

Поставщикам торговых сетей и маркетплейсов отсрочка платежа помогает соблюдать сроки доставок и снижать количество расхождений при авизации — сверке товара в базе данных с его фактическим наличием на складах и полках, рассказал заместитель генерального директора ООО «Байкал-Сервис ТК» Александр Зарецкий. Кроме того, в компании наблюдают увеличение среднего срока оплаты среди крупных клиентов с оборотом свыше 500 млн рублей в год.

«Чем выше выручка, тем обычно сильнее расходная нагрузка компаний. Часто из-за договорных обязательств такие заказчики вынуждены работать с подрядчиками по отсрочке платежа», — пояснил Александр Зарецкий. С начала года клиенты все чаще нарушают условия договоров, оплачивая перевозку с задержкой или и вовсе уклоняясь от проведения платежей. «Только за первый квартал мы подготовили больше претензий по просроченным платежам, чем за весь 2024 год», — сообщил Дмитрий Шляхов, директор компании «Никотранс».

Перевозчики стремятся пересмотреть сроки платежей, сократив максимальный период их проведения до 5-15 банковских дней, однако это не всегда удается. Чтобы снизить риск кассовых разрывов, компании корректируют клиентский портфель в пользу заказчиков с долгосрочными контрактами, регулярно оплачивающих перевозки по фиксированному графику, рассказал Дмитрий Иевлев. Иногда перевозчики привлекают займы для пополнения оборотных средств. Согласно данным ГК ГЛТ, текущие ставки по таким кредитам составляют 24-25% годовых на срок 1-3 года — конкретные условия зависят от параметров кредитования.

Как сообщил Дмитрий Шляхов, фактически ежемесячная банковская комиссия достигает в среднем 2,5-3% от общей суммы, тогда как год назад она не превышала 1,5-2%. Он подчеркнул: на данный момент перевозчики не могут покрывать банковские проценты за счет маржинальности, так как тарифы на услуги существенно снизились — индекс ATI.su, отражающий уровень ставок, упал на 6,5% в годовом выражении, составив 1581 пункт на 25 июня. Кроме того, по словам Дмитрия Шляхова, банки ужесточили требования к заемщикам: в качестве залога теперь чаще выступает имущество не только компании, но и собственников.

«Увеличение срока оплаты уже стало причиной повышения оборачиваемости денежных средств многих перевозчиков в два раза — до 40 дней. В условиях сниженных объемов и тарифов на рынке это может привести к еще большим сложностям при выплате зарплат, лизинговых, кредитных и других платежей, а также к новой волне банкротств уже в третьем квартале 2025 года», — подчеркнул Вадим Филатов.