США возобновили поставки оружия Украине: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Штаты продолжат поставлять боеприпасы Украине, мертвую девушку нашли в Шелеховском районе, курс биткоина пробил майский максимум. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Убийство девушки в Шелеховском районе

В Иркутской области возбуждено уголовное дело об убийстве 20-летней девушки. Тело с признаками насильственной смерти было обнаружено 8 июля во дворе дома в поселке Большой Луг Шелеховского района. Следователи проводят необходимые мероприятия, включая допросы свидетелей и судебно-медицинскую экспертизу, для установления обстоятельств преступления. Дело расследуется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Набиуллина в розыске

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина находится в розыске Службы безопасности Украины, свидетельствуют данные украинского министерства внутренних дел. С февраля 2020 года она внесена в базу «Миротворца». Ее также обвиняют в якобы «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Об этом пишет РИА Новости.

500 млн рублей на импортозамещении

Инженеры ИРНИТУ выполнили 50 заказов на импортозамещение. По итогам 2024 года вуз выполнил научно-технических работ и услуг в интересах индустрии на 500 млн рублей. Проекты созданы для крупнейших нефтяных и горнодобывающих компаний. Как рассказал ректор Михаил Корняков, спрос на такие разработки от партнеров только растет.

Поставки оружия Украине

США возобновили отправку некоторых видов оружия Украине. Об этом The Associated Press рассказали два чиновника, близких к администрации президента Дональда Трампа. В их числе: боеприпасы калибром 155 мм и высокоточные управляемые ракеты GMLRS.

Биткоин бьет рекорды

Курс самой популярной криптовалюты ночью 9 июля впервые превысил отметку в 112 тыс. долларов, поднявшись выше рекордных показателей 22 мая. После этого цена скорректировалась.