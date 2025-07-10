Без комиссий и очередей: платежи в госорганы теперь стали удобнее с Примсоцбанком

Примсоцбанк заботится о вашем удобстве: Сервис быстрых платежей позволяет оперативно и легко оплачивать счета и услуги государственных учреждений.
Что можно оплачивать:
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Налоговые платежи
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Штрафы
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Услуги детских дошкольных учреждений
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Платежи за обучение в государственных вузах
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Прочие государственные услуги
Почему это удобно:
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Мгновенное проведение платежей
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Отсутствие комиссии со стороны банка
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Доступность с любого устройства
Как это работает:
1. Откройте мобильное приложение Примсоцбанка или его веб-версию.
2. Перейдите в раздел «Платежи»
3. Выберите «В бюджет через СБП»
4. Найдите нужный платёж по УИН
5. Проверьте данные о платеже
6. Переводите
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