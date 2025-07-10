Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Авторынок в кризисе: спрос падает, а предложение растет в Иркутской области
Транспортный кризис: трехкратное увеличение сроков оплаты угрожает банкротствами
Автомобильный рынок в России: цены падают впервые за десятилетие
Все материалы сюжета

Без комиссий и очередей: платежи в госорганы теперь стали удобнее с Примсоцбанком

Примсоцбанк заботится о вашем удобстве: Сервис быстрых платежей позволяет оперативно и легко оплачивать счета и услуги государственных учреждений.

Что можно оплачивать:

  • Налоговые платежи

  • Штрафы

  • Услуги детских дошкольных учреждений

  • Платежи за обучение в государственных вузах

  • Прочие государственные услуги

Почему это удобно:

  • Мгновенное проведение платежей

  • Отсутствие комиссии со стороны банка

  • Доступность с любого устройства

Как это работает:

1.       Откройте мобильное приложение Примсоцбанка или его веб-версию.

2.       Перейдите в раздел «Платежи»

3.       Выберите «В бюджет через СБП»

4.       Найдите нужный платёж по УИН

5.       Проверьте данные о платеже

6.       Переводите

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxxvfRyJ

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Аэропорт Геленджика возобновит работу с 10 июля
Аттестация гидов: Семён Майор о пути к качественному туристическому сервису
«Почему никто до сих пор не проверяет китайские туристические группы?»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес