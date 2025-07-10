Примсоцбанк представил новую корпоративную бизнес-карту для предпринимателей

Примсоцбанк сообщил о запуске нового банковского продукта для бизнеса – корпоративной карты с выгодными условиями обслуживания.

Основные преимущества карты:

Кэшбэк 0,5% от суммы всех покупок на АЗС, бронирование гостиниц, покупку авиабилетов. Максимальная размер выплаты 1000 руб.

Мгновенная выдача карты прямо в офисе банка

Бесплатное SMS-информирование о всех операциях

Оплата покупок в Интернете и на Маркетплейсах без комиссии

Гибкий контроль расходов с возможностью установки лимитов на операции

Карта выпускается к действующему расчётному счёту компании и позволяет эффективно управлять корпоративными расходами.

Как пополнить карту и расчетный счет:

Пополнить бизнес-карту можно в банкомате, терминале самообслуживания Примсоцбанка или любого стороннего Банка. При пополнении расчетного счета, к которому выдана карта, зачисление денежных средств на карту происходит сразу.

«Со всей информацией о бизнес-карте вы можете подробнее ознакомиться в ближайшем офисе Примсоцбанка или по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный», – говорится в сообщении банка.