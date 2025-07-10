Примсоцбанк представил новую корпоративную бизнес-карту для предпринимателей

Примсоцбанк сообщил о запуске нового банковского продукта для бизнеса – корпоративной карты с выгодными условиями обслуживания.
Основные преимущества карты:
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Кэшбэк 0,5% от суммы всех покупок на АЗС, бронирование гостиниц, покупку авиабилетов. Максимальная размер выплаты 1000 руб.
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Мгновенная выдача карты прямо в офисе банка
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Бесплатное SMS-информирование о всех операциях
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Оплата покупок в Интернете и на Маркетплейсах без комиссии
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Гибкий контроль расходов с возможностью установки лимитов на операции
Карта выпускается к действующему расчётному счёту компании и позволяет эффективно управлять корпоративными расходами.
Как пополнить карту и расчетный счет:
Пополнить бизнес-карту можно в банкомате, терминале самообслуживания Примсоцбанка или любого стороннего Банка. При пополнении расчетного счета, к которому выдана карта, зачисление денежных средств на карту происходит сразу.
«Со всей информацией о бизнес-карте вы можете подробнее ознакомиться в ближайшем офисе Примсоцбанка или по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный», – говорится в сообщении банка.