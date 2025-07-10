Примсоцбанк вновь выдаёт Дальневосточную ипотеку для строительства частных домов

Сейчас самое подходящее время для реализации мечты о собственном доме. Эксперты Примсоцбанка приводят несколько причин:

строительный сезон находится в самом разгаре, что позволяет начать работы немедленно и завершить строительство в оптимальные сроки. При этом стоимость строительных материалов летом традиционно ниже, чем в предновогодний период;

рынок недвижимости демонстрирует устойчивый рост спроса на строительство индивидуального дома. По данным исследования ДОМ.РФ и ведущих аналитиков рынка недвижимости: «Спрос на частные дома вырос на 30% за 2024 год, также 72% покупателей отмечают экологичность и близость к природе, уединение как главные преимущества частного жилья».

Программа доступна для:

Семейных граждан РФ до 36 лет

Одиноких родителей до 36 лет с ребенком

Работников государственных образовательных учреждений

Сотрудников государственных медицинских учреждений

Требования:

Российское гражданство

Возраст от 21 до 80 лет (для сотрудников медицинский/образовательных учреждении)

Стаж работы на текущем месте не менее 3 месяцев

«Примсоцбанк создает все условия для того, чтобы строительство дома было максимально прозрачным и выгодным для клиентов. Оформить заявку на получение кредита и узнать подробности вы можете на официальном сайте, в офисах Примсоцбанка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02. Звонок бесплатный», – говорится в сообщении банка.