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Акция «Золотая волна»: Примсоцбанк предлагает инвестировать в драгоценные металлы

Примсоцбанк предлагает своим клиентам уникальную возможность выгодно инвестировать в драгоценные металлы.

  • При открытии обезличенного металлического счета в золоте на сумму от 1 миллиона рублей Примсоцбанк в подарок зачислит 1 грамм золота на ваш счет;

  • ­При покупке слитков золота от 100 граммов, Примсоцбанк предоставляет сейф 1 категории бесплатно на 3 месяца, от 1 килограмма бесплатно на целый год;

  • ­При покупке драгоценных монет от 10 штук, вы получаете эксклюзивную скидку 2%.

«Подробнее о стоимости и способе приобретения драгоценных металлов вы можете узнать на официальном сайте либо по телефону 8 (800) 350-42-02. Звонок бесплатный. Срок действия акции – 01.07.2025 - 30.09.2025», – говорится в сообщении банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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