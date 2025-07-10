Акция «Золотая волна»: Примсоцбанк предлагает инвестировать в драгоценные металлы

Примсоцбанк предлагает своим клиентам уникальную возможность выгодно инвестировать в драгоценные металлы.
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При открытии обезличенного металлического счета в золоте на сумму от 1 миллиона рублей Примсоцбанк в подарок зачислит 1 грамм золота на ваш счет;
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При покупке драгоценных монет от 10 штук, вы получаете эксклюзивную скидку 2%.
«Подробнее о стоимости и способе приобретения драгоценных металлов вы можете узнать на официальном сайте либо по телефону 8 (800) 350-42-02. Звонок бесплатный. Срок действия акции – 01.07.2025 - 30.09.2025», – говорится в сообщении банка.
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