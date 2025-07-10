«Летний бум подарков»: в Примсоцбанке стартовал масштабный розыгрыш призов

Лето — пора ярких впечатлений и приятных сюрпризов! Именно поэтому Примсоцбанк запускает конкурс «Летний бум подарков», где будет разыграно 20 призов среди активных участников!

«В этом розыгрыше мы подготовили разнообразные подарки для активного летнего отдыха», – говорится в сообщении банка.

Современные колонки JBL — идеальный компаньон для пикников и встреч с друзьями (2 штуки);

Стильные изотермические сумки для комфортных путешествий и поездок (2 штуки);

Качественные термосы для любимых напитков в жаркие дни (2 штуки);

Беспроводные наушники для тех, кто не представляет жизнь без музыки (2 штуки);

Массажные пистолеты для восстановления после активного отдыха (2 штуки);

Подарочные карты DNS номиналом 3000 рублей для полезных покупок (10 штук).

Принять участие в конкурсе очень просто, для этого необходимо выполнить несколько условий:

Поставить лайк под публикацией;

Подписаться на официальный Telegram-канал Примсоцбанка;

Подписаться на канал о карьере в Telegram;

Оставить в комментариях одно слово, описывающее ваше лето;

Иметь открытый профиль в Telegram.

Важно:

Период проведения конкурса: с 3 по 27 июля 2025 года.

Подведение итогов: 29 июля 2025 года.

Выбор победителей будет произведён с помощью генератора случайных чисел.

«Победители будут объявлены в официальном Telegram-канале Примсоцбанка. Не упустите свой шанс стать обладателем одного из ценных призов, присоединяйтесь к конкурсу прямо сейчас!», – подчёркивают в банке.