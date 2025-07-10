Тело 20-летней девушки нашли в Шелеховском районе

В поселке Большой Луг Шелеховского района 8 июля было обнаружено тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

«В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, включая допросы свидетелей и судебно-медицинскую экспертизу», – сообщили в следственном управлении СК РФ по Иркутской области.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и личность предполагаемого преступника. Точная причина смерти будет установлена после проведения экспертиз.