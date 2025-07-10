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Трамп требует больше контроля над санкциями против России

Белый дом требует от конгресса предоставить президенту Трампу больше полномочий по ужесточению санкций против России, позволяя ему отменять ограничения. Politico сообщает, что Трамп открыт к санкциям, но настаивает на исключительном контроле над ними. Сенаторы надеются одобрить инициативу до августовских каникул, передаёт РБК.

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Белый дом «концептуально открыт» к одобрению законопроекта, но требует, чтобы решения по санкциям не подвергались микроменеджменту со стороны конгресса. Пока конгрессмены и Белый дом не достигли компромисса по разделению полномочий, но продолжают работать над этим вопросом.

Другой источник из Республиканской партии рассказал, что Трамп «создал себе репутацию человека, способного договариваться о чем угодно и где угодно, а [президент России Владимир] Путин выставил его в глупом свете».

Будущее законопроекта будет определено на этой неделе, и сенатор Джон Тьюн надеется на его принятие до каникул.

Сенатор Линдси Грэм, автор законопроекта, заявил, что принятие закона и введение европейских санкций станет сильным сигналом и поможет усадить Путина за стол переговоров. Он уверен, что Трамп готов к действиям.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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