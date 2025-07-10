Украина разочарована: десять ракет Patriot назвали "глупой шуткой"

По словам высокопоставленного офицера ВВС Украины, возможная передача США лишь десяти ракет Patriot будет воспринята как «глупая шутка», так как этого количества «не хватит даже для одного боя». Украинские военные выражают все большее разочарование неопределенностью в поставках военной помощи от США, сообщает The Times.

Если США действительно передадут Украине только десять ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, это будет воспринято как несерьезный шаг, заявил высокопоставленный офицер ВВС Украины в интервью The Times, передаёт РБК.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп обещал «немедленно отправить» Украине десять ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Это обещание прозвучало во время телефонного разговора 4 июля, в ходе которого Трамп также выразил готовность помочь с поиском дополнительных каналов поставки.

Кроме того, Трамп заявлял о намерении увеличить поставки оружия Украине, подчеркнув, что речь идет прежде всего об оборонительных средствах.