Биткоин бьет рекорды: курс поднимается выше $112 тыс.

Курс биткоина 9 июля в 22:55 мск впервые превысил отметку $112 тыс., обновив исторический рекорд и превзойдя прошлый максимум, достигнутый 22 мая.

Первый рекорд 2025 года на уровне чуть выше $109 тыс. был установлен 20 января, после чего курс временно скорректировался. В начале апреля цена опустилась ниже $75 тыс. из-за падения фондовых индексов, вызванного заявлением президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин. Этот уровень остается минимальным в 2025 году, передаёт РБК.

После апрельского спада биткоин стремительно восстановился, прибавив более 46% к текущему моменту. Капитализация биткоина превысила $2,17 трлн, сделав его пятым по величине торгуемым активом в мире, наряду с бумагами Alphabet (Google). Впереди остаются акции Apple, Microsoft, NVIDIA и Amazon.

Биткоин обгоняет многие другие крупные криптовалюты по динамике. Например, Ethereum торгуется более чем на 40% ниже своего максимума 2021 года. В 2025 году около 75 из 100 крупнейших по капитализации криптоактивов потеряли до 70% своей стоимости, в то время как биткоин вырос более чем на 17% с начала января.

Рост биткоина сопровождается институциональным спросом. В американские биржевые биткоин-фонды (ETF) с апреля наблюдается чистый приток капитала, совокупный размер которого к июлю составил более $370 млрд. Управляющие компании выпускают новые акции и обязаны купить соответствующее количество биткоинов, что создает дополнительный спрос на рынке. Такие ETF, включая фонд компании BlackRock, совокупно управляют активами почти на $13 млрд.

Кроме того, десятки американских компаний начали использовать биткоин в качестве корпоративного резерва, перенимая стратегию Майкла Сэйлора по накоплению криптовалюты через размещение ценных бумаг.