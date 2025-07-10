Инфляция в России резко ускорилась. Что происходит?

Инфляция в России резко ускорилась, с 1 по 7 июля потребительские цены выросли на 0,79%, тогда как неделей ранее рост составлял всего 0,07%, сообщает Росстат.
Всплеск инфляции был ожидаемым и связан с индексацией тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2025 года. Тарифы в среднем по стране увеличились на 11,9%, в соответствии с утвержденным правительством социально-экономическим прогнозом.
Годовая инфляция к 7 июля поднялась до 9,45% с 9,39% неделей ранее. С начала года к 7 июля потребительские цены выросли на 4,58%, а с начала месяца — на 0,79%. Средняя стоимость автомобильного бензина повысилась на 0,3%, в то время как цена на дизельное топливо осталась почти без изменений.
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