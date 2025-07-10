Инфляция в России резко ускорилась. Что происходит?

Инфляция в России резко ускорилась, с 1 по 7 июля потребительские цены выросли на 0,79%, тогда как неделей ранее рост составлял всего 0,07%, сообщает Росстат.

Всплеск инфляции был ожидаемым и связан с индексацией тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2025 года. Тарифы в среднем по стране увеличились на 11,9%, в соответствии с утвержденным правительством социально-экономическим прогнозом.

Годовая инфляция к 7 июля поднялась до 9,45% с 9,39% неделей ранее. С начала года к 7 июля потребительские цены выросли на 4,58%, а с начала месяца — на 0,79%. Средняя стоимость автомобильного бензина повысилась на 0,3%, в то время как цена на дизельное топливо осталась почти без изменений.

Ранее стало известно, что Центральный банк рассматривает возможность значительного снижения ключевой ставки 25 июля. Зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что регулятор может снизить ставку более чем на 1 процентный пункт.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) прогнозирует снижение ключевой ставки Центробанком на 2 процентных пункта — с 20% до 18% на ближайшем заседании 25 июля, сообщает агентство «Интерфакс». Президент РСПП Александр Шохин заявил, что необходимо рискнуть и посмотреть, как это повлияет на деловую активность.