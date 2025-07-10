Как Лензолото оказалось на пороге ликвидации

Сегодня, 10 июля, назначено заседание совета директоров Лензолота, как сообщила компания. Одним из ключевых вопросов повестки дня является вынесение на общее собрание акционеров вопроса о ликвидации ПАО «Лензолото» и назначении ликвидационной комиссии.

На фоне этой новости акции Лензолота резко упали, и привилегированные акции стали абсолютными аутсайдерами дневной сессии на Мосбирже, отмечают аналитики БКС Мир инвестиций. Обыкновенные акции Лензолота снизились на 13,6% до 9900 рублей, а привилегированные на 18,2% до 1255 рублей.

Ранее аналитики проекта Market Power называли компанию «одной из самых забавных бумаг на российском рынке», поскольку у Лензолота уже несколько лет нет производственных активов. В 2020 году материнская компания «Полюс» решила консолидировать активы золотодобытчика, оставив на балансе Лензолота только денежные средства, которые направлялись на дивиденды, передаёт РБК.

По итогам 2024 года акционеры Лензолота утвердили выплату дивидендов в размере 9,55 рублей на привилегированную акцию, а по обыкновенным акциям было решено дивиденды не выплачивать.