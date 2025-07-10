50% сотрудников в Иркутской области предлагают идеи по улучшению бизнеса

Согласно исследованию hh.ru, 51% сотрудников в Иркутской области регулярно предлагают руководству идеи по оптимизации работы компаний. Наиболее активными оказались представители высшего и среднего звена управления, чьи инициативы чаще всего находят практическое применение.

«77% топ-менеджеров не только генерируют идеи, но и успешно внедряют их в бизнес-процессы», – отмечают аналитики.

При этом 16% работников сталкиваются с тем, что их предложения остаются без внимания, особенно в транспортной и медицинской сферах. Каждый пятый сотрудник признался, что не хочет или не имеет времени заниматься улучшением работы компании.