Пять нелегальных кредиторов выявили в Иркутской области с начала 2025 года

С января по май 2025 года Банк России обнаружил в Иркутской области пять организаций, незаконно выдававших займы. Среди них оказались комиссионные магазины и ломбарды, работавшие без соответствующей лицензии.

«Для того, чтобы не переживать за сохранность вещей и соблюдение законов, при выборе кредитора нужно быть внимательными. Если заключить договор с нелегальной компанией, то можно столкнуться со сложностями при возврате залогового имущества или вообще его потерять. Еще вариант — если, например, у вас по какой-то причине возникнет проблема с выплатой займа, то такие организации могут применять и незаконные способы взыскания», — отметил Игорь Коржук, управляющий отделением Иркутск Банка России.

Центробанк рекомендует гражданам проверять компании в официальных реестрах перед заключением договоров. Особую осторожность следует проявлять при обращении в организации, отсутствующие в «Справочнике финансовых организаций».

Напомним, что в прошлом году в Приангарье выявили 26 нелегальных участников финансового рынка, все из которых оказались кредиторами.