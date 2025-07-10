Сбер» остановил операции с акциями ЮГК

После сообщений от брокеров ВТБ и Альфа-банка о аресте акций «Южуралзолота», брокер «Сбер» также объявил о недоступности операций с этими бумагами для своих клиентов. Торги акциями компании на Московской и СПБ Биржах были приостановлены с 4 июля.

Клиенты брокера «Сбер» не могут проводить операции с акциями «Южуралзолота», сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе компании. В «Сбере» указали две причины: отсутствие торгов на бирже и судебное постановление.

«Операции с акциями ПАО «ЮГК» стали недоступны из-за остановки торгов на Московской бирже и на основании судебного акта. Операции будут доступны снова после возобновления торгов и отмены судебных ограничений», — говорится в сообщении.

8 июля состоялось заседание суда по делу о передаче «Южуралзолота» в госсобственность. Слушания были закрытыми, и суд назначил основное заседание на 10 июля.

На следующий день, 9 июля, стало известно, что депозитарий брокера ВТБ присвоил статус «под арестом» акциям ЮГК. Комментарий банка указал, что это затронуло всех держателей, включая миноритарных. Позднее арест акций подтвердили и в Альфа-банке, объясняя остановку торгов судебными документами о принятии обеспечительных мер.