«Мера чудовищная» – эксперт о семейной ипотеке по прописке

В России планируют разрешить выдачу льготной семейной ипотеки лишь по месту регистрации. Новые правила могут вступить в силу с 2026 года.

Мера, на мой взгляд, чудовищная, пишет в Telegram-канале известный инвестбанкир Евгений Коган.

«Это прямо противоречит принципу адресности программы. По сути, чтобы купить квартиру, у вас должна быть квартира. Если квартиры нет, то все будет зависеть от воли случая. Обычно молодые люди без собственного жилья прописаны у родителей. Но далеко не все живут в тех же регионах. Далеко не в каждом городе можно найти работу по желаемой профессии, во многих и вовсе трудно будет получить приличное образование», — объясняет эксперт.

Известно, что сегодня более 40% получателей семейной ипотеки покупают жилье не в своем регионе, при этом половина всех кредитов приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Евгений Коган подчёркивает: «Сухие цифры по льготной ипотеке покажут, что ипотеку в столичных регионах берут преимущественно люди с пропиской в других субъектах. Но это не значит, что они не местные жители. Люди могут годами учиться и работать в столице, не имея возможность оформить постоянную регистрацию. Именно потому, что нет своего жилья».

Эксперт также задаёт закономерный вопрос: что плохого в межрегиональной мобильности?

«У нас в стране дефицит кадров. Бить дополнительно по мобильности — плохая идея. Нехватка рабочей силы только усилится. Что еще хуже — такие меры простимулируют рынок серых регистраций. Минусов очень много. Надеюсь, что это только предварительные обсуждения. Потому что регистрация — это крайне плохой способ определения адресности льготной ипотеки».

Напомним, Госдума в ближайший месяц рассмотрит законопроект, запрещающий оформлять семейную ипотеку на жилье вне региона регистрации заемщика. Об этом рассказал глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Инициатива направлена на предотвращение использования льготной программы в инвестиционных целях и более равномерное распределение средств между регионами. Эксперты прогнозируют, что новые ограничения могут сократить выдачу льготных кредитов на 15-30%, особенно в крупных городах. При этом возможное снижение спроса может привести к падению цен на новостройки комфорт-класса на 5-10%.

Эксперты считают, что нововведения способны снизить объём выданных льготных кредитов на 15–30%, особенно в крупнейших городах. Падение спроса, вероятно, приведёт к снижению стоимости новостроек эконом- и комфорт-классов примерно на 5–10%.