Высокая ключевая ставка не пошатнула результаты Сбербанка

Сбербанк в среду, 9 июля, опубликовал в целом неплохие результаты по РСБУ за первое полугодие 2025 года. Чистая прибыль в январе-июне выросла на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 826,6 млрд руб. При этом в июне текущего года Сбербанк увеличил чистую прибыль на 2,4% в годовом выражении, до 143,7 млрд руб. И по сравнению с первым полугодием 2024 года немного прибавил в темпах роста чистой прибыли, так как на финансовые результаты кредитной организации за первые шесть месяцев 2025 года расходы по созданию резервов влияли менее значительно, чем в аналогичном периоде 2024 года.

В первом полугодии чистый процентный доход Сбербанка вырос в годовом выражении на 15,5%, до 1437,3 млрд руб., благодаря достаточно успешным операционным результатам по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. А вот чистый комиссионный доход снизился на 6,7% в годовом выражении, до 348,8 млрд руб. В июне текущего года чистый процентный доход банка вырос на 21,8% в годовом выражении, до 252,2 млрд руб., а чистый комиссионный доход снизился год-к-году на 1,4%, до 59,7 млрд руб.

Снижение чистого комиссионного дохода в первом полугодии и в июне в годовом выражении в Сбербанке объясняют высокой базой прошлого года и изменением бизнес-модели в отчётном периоде «в пользу подписочной», что предполагает отмену комиссий для пользователей услуг экосистемы банка.

При этом операционные расходы выросли к аналогичному периоду прошлого года на 14,5%, то есть меньше, чем вырос чистый процентный доход, в июне в годовом выражении увеличились на 20%, тоже меньшими темпами по сравнению с ростом чистого процентного дохода. Рентабельность капитала составляла 22,2%, чуть выше, чем по итогам первого квартала текущего года.

– В целом первое полугодие 2025 года оказалось для Сбербанка достаточно успешным, с учётом того, что ключевая ставка ЦБ РФ почти все шесть месяцев сохранялась на высоком уровне и была снижена только в июне. Наша целевая цена обыкновенной акции составляет 340 руб. в годовом горизонте, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Вчера, 9 июля, на фоне падения российского фондового рынка немного лучшую динамику показывают обыкновенные акции Сбербанка, снижаясь всего на 0,26% до 308,9 руб. за акцию.