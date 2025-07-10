Энергетика входит в пятерку самых популярных специальностей в ИРНИТУ

Институт энергетики уже получил сотни заявлений от абитуриентов. Это направление традиционно входит в список самых популярных в иркутском политехе. ИРНИТУ принимает заявления на поступление до 25 июля лично, через портал Госуслуг, а также через сайт либо почту. Оригиналы документов принимаются до 5 августа.

В список самых популярных направлений у абитуриентов ИРНИТУ входят Институт недропользования с нефтегазовыми и горнорабочими специальностями, Институт архитектуры, строительства и дизайна, Институт энергетики, а также Институт информационных технологий и анализа данных.

«Энергия правит миром и она всегда будет нужна всем! Именно у нас в институте у ребят будут отличные возможности для развития. Наши выпускники востребованы в любых организациях, начиная от маленьких компаний и заканчивая глобальными производствами и министерствами.

На сегодня многие абитуриенты уже твердо решили стать студентами Института энергетики, отметив это направление для себя как высший приоритет. Остальные примут окончательное решение до начала августа. Всего же Институт предлагает 130 бюджетных мест по профилям «Электроэнергетика и электротехника», а также «Теплоэнергетика и теплотехника», – Директор Института энергетики Екатерина Самаркина.

Чтобы помочь выпускникам школ сделать правильный и осознанный выбор, компания Эн+ организовала для них экскурсии на предприятия, где подробно рассказала об особенностях технологического процесса и современных технологиях, внедряемых в жизнь.

Начиная со второго курса студенты могут включиться в Стипендиальную программу от Эн+ и ежемесячно дополнительно получать от 5 до 25 тыс. руб., поступить в Корпоративный учебно-исследовательский центр с последующим гарантируемым трудоустройством. Кроме того, иногородние студенты-энергетики проживают в одном из самым комфортных общежитий Иркутской области.