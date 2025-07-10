Авторынок в кризисе: спрос падает, а предложение растет в Иркутской области

В Иркутской области наблюдается снижение спроса на автомобили, несмотря на рост предложения. За первое полугодие 2025 года количество приобретенных автомобилей уменьшилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики Дрома подсчитали, что средняя стоимость купленных авто увеличилась на 5%, достигнув 1 млн рублей. При этом объем предложения за год вырос на 35%.

На площадке Дрома в Иркутской области за полгода было выставлено на продажу более 270 тыс. новых и подержанных автомобилей. Основной рост предложения произошел за счет машин с пробегом. Средняя цена выставленных на продажу автомобилей снизилась на 7% с начала года и составила 1,4 млн рублей, медиана цены — 950 тыс. рублей.

На рынке новых автомобилей объем продаж сократился на 21%, а средняя стоимость упала на 13% до 4,2 млн рублей. В то время как на рынке автомобилей с пробегом падение продаж составило 12%, средняя цена выросла на 9% до 964 тыс. рублей.

Аналитик автомобильного портала Дром Сергей Лагурёв отметил, что большинство россиян начали выбирать более дешевые классы авто или вообще отказываться от покупки. Экономическая ситуация, утильсбор и высокие ставки по кредитам лишили многих возможности взять автокредит на новое или дорогое авто, что оказывает влияние на рынок. В то же время предложение растет за счет автомобилей с пробегом.

Среди популярных моделей у жителей области лидирует Toyota Corolla, несмотря на сокращение продаж на 8% и снижение средней цены на 1% до 502 тыс. рублей. Второе место занимает Toyota Camry, продажи которой упали на 5%, а стоимость выросла на 1% до 1,2 млн рублей. На третьем месте Toyota Corolla Fielder с падением продаж на 10% и снижением стоимости на 9% до 850 тыс. рублей. Четвертое место занимает Лада 2107, количество сделок с которой снизилось на 13%, а цена выросла почти вдвое до 342 тыс. рублей. Замыкает пятерку Toyota Mark II, продажи которой сократились на 7%, а средняя стоимость выросла на 5% до 602 тыс. рублей.

В сегменте автомобилей с пробегом популярны те же модели, что и на общем рынке. Среди новых автомобилей на Дроме в Иркутской области чаще выбирают Tank 300, OMODA C5, Jaecoo J7, Tank 500 и Chery Tiggo 7 Pro Max.