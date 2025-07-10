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Доля долгосрочных вкладов удвоилась

За первое полугодие 2025 года доля годовых вкладов на платформе Финуслуги выросла с 2% до 7%, а депозитов сроком более года – с 2% до 4%. Такая динамика свидетельствует о растущем интересе россиян к долгосрочным сбережениям.

«Вкладчики стремятся зафиксировать высокую доходность, предвидя возможное снижение ключевой ставки», – пояснил Игорь Алутин, старший управляющий директор Московской биржи.

Наибольшей популярностью продолжают пользоваться трех- и шестимесячные вклады (39% и 32% соответственно). При этом доля одномесячных депозитов выросла до 18%.

Ранее стало известно, что ЦБ может значительно снизить ключевую ставку в июле. Регулятор рассматривает возможность снижения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт на заседании в июле, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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