ИНК получила награду за достижения в развитии донорства крови и костного мозга

Иркутская нефтяная компания удостоена диплома и медали за достижения в развитии донорства крови и костного мозга в рамках Всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества».

Награждение участников эстафеты «Доноры крови – наследники Победы» состоялось на конференции, посвященной итогам Всероссийской акции. Торжественное мероприятие прошло в Москве в преддверии Всемирного дня донора.

Всероссийская акция была запущена в феврале 2025 года Национальным фондом развития здравоохранения совместно с Координационным советом при Общественной палате РФ по донорству крови и костного мозга, Федеральным медико-биологическим агентством и Общероссийской общественной организацией «Российский Красный Крест». Акция направлена на вовлечение россиян в донорство крови и костного мозга, сохранение исторической памяти о подвиге участников донорского движения военных лет.

ИНК – один из лидеров корпоративного донорства в Иркутской области. В компании активно развивается программа корпоративного донорства крови и клеток костного мозга в рамках стратегии «Здоровая компания». За последние три года в ИНК состоялось 8 акций по сдаче крови, осуществлено более 548 донаций.

Около 174 сотрудников присоединились к федеральному регистру доноров костного мозга, четверо из них уже помогли спасти жизни людей. Так, в 2024 году ИНК организовала встречу сотрудника Ильи Ковалева, ставшего донором костного мозга, с реципиентом – Евгением Черничкиным. Позже компания стала инициатором и профинансировала создание фильма о донорстве.

Напомним, в 2024 году АО «ИНК-Капитал» заключило трехстороннее соглашение с Кировским научно-исследовательским институтом гематологии и переливания крови ФМБА и Иркутской областной станцией переливания крови для дальнейшего развития донорства костного мозга в регионе.