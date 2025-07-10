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Кешбэк 10% в «Лемана Про» могут получить держатели карт Дальневосточного банка

Как известно, ремонт невозможно закончить, его можно только прекратить. Если вы сейчас в процессе обустройства или обновления жилья, воспользуйтесь возможностью получить кешбэк 10% в сети строительных магазинов «Лемана ПРО» за оплату через СБП со счета Дальневосточного банка.

Кешбэк можно получить за покупки как на сайте «Лемана ПРО», так и в магазинах. Для этого необходимо зарегистрировать вашу карту Дальневосточного банка в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!». При оплате через СБП на кассе или на сайте магазина выбирайте Дальневосточный банк из списка банков, появившегося на экране смартфона. Вы автоматически перейдете в приложение банка, где нужно будет подтвердить платеж. Кешбэк будет начислен на счет, с которого проводили оплату, сразу после покупки.   

Акция действует до 15 сентября 2025 года. Успейте сделать шаг к вашему идеальному дому! Подробности – на сайте.

Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:2Vfnxvw2PzQ

/ Сибирское Информационное Агентство /
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