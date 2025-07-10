Джоб-оферы чаще всего предлагаю специалистам с зарплатой выше среднего

В Иркутске 39% компаний используют джоб-оферы при найме сотрудников, несмотря на отсутствие у таких предложений юридической силы. Особенно распространена эта практика среди работодателей, предлагающих зарплаты выше среднего уровня.

«Оферы помогают закрепить договоренности до подписания трудового договора, хотя и не имеют обязательной силы», – отмечают аналитики SuperJob.

Исследование показало, что оферы получают 39% соискателей с зарплатой от 100 тыс. рублей, тогда как среди тех, кто зарабатывает менее 50 тыс., таких только 24%. Мужчины сталкиваются с этой практикой чаще женщин (34% против 27%).

Напомним, что Иркутская область оказалась на 11-й позиции в топе вахтовых регионов России, здесь почти треть предложений предполагают подобную занятость (27% от всех в регионе 3-м квартале 2024).