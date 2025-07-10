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Дальневосточный банк выступил финансовым партнером «Читаэнергосбыт»

АО «Читаэнергосбыт», гарантирующий поставщик электроэнергии в Республике Бурятия и Забайкальском крае начал обслуживание в Дальневосточном банке, получив овердрафт на выгодных условиях.

Компания выбрала Дальневосточный банк для решения своих финансовых задач, оценив стабильность кредитного учреждения и гибкие условия сотрудничества.

«Партнерство с одним из крупнейших участников регионального энергетического рынка подтверждает надежность Дальневосточного банка и его готовность решать задачи бизнеса любого масштаба», – отметил заместитель директора ДО 48 АО «Дальневосточный банк» в г. Улан-Удэ Андрей Васильев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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